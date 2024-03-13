Удивительная стабильность: в России внезапно умер очередной топнефтяник, подробности

Это уже четвертая смерть среди топуправленцев компании

В России неожиданно скончался очередной вице-президент одной из крупнейших нефтяных компаний страны-агрессора "Лукойл" Виталий Робертус. К моменту смерти ему было 54 года.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте компании. О причинах смерти не пишут, но отмечают, что это произошло внезапно.

"С глубокой грустью сообщаем, что на 54 году жизни внезапно скончался вице-президент Компании Робертус Виталий Владимирович", — говорится в сообщении.

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Робертус пришел на работу в "Лукойл" сразу после окончания института и проработал в компании 30 лет. За это время он "завоевал уважение коллег не только в Компании, но и в целом".

Стоит отметить, что только через полгода это уже второй случай "внезапной смерти" среди членов правления компании. Так, 24 октября 2023 года, в возрасте 66 лет внезапно умер председатель совета директоров "Лукойл" Владимир Некрасов.

Еще раньше, а именно 1 сентября 2022 года, в Москве нашли мертвым российского нефтяного магната, тогдашнего вице-президента компании "Лукойл" Равиля Маганова, а 9 мая 2022 года судьба догнала бывшего топ-менеджера компании, миллиардера Александра Субботина, его нашли с мертвым в Мытищах.

В целом, за последние несколько лет в России загадочно умерли несколько топовых чиновников главных компаний страны:

25 февраля 2022 года был найден мертвым Александр Тюляков, заместитель генерального директора Единого расчетного центра "Газпрома" по корпоративной безопасности. Он повесился в гараже.

18 апреля 2022 года в Москве нашли расстрелянную семью топ-банкира, экс-вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева. Тогда российские следователи заявили о том, что Аваев якобы убил своих жену и дочь, а тогда покончил с собой.

Через три дня, 21 апреля 2022 года, в Испании был найден мертвыми экс-топ-менеджер российской газовой компании "Новатек" Сергей Протосеня вместе с женой и несовершеннолетней дочерью. Как и в случае с Аваевым, российское следствие пришло к выводу, что умерший покончил с собой, а перед этим убил и жену, и дочь.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России загадочно умер заместитель министра образования и науки Петр Кучеренко, также являвшийся мужем певицы Дианы Гурцкой.