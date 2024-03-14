В России становится горячее: появились видео боев и новое заявление русских добровольцев

Любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова

Легиона "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон обратились к губернаторам Курской и Белгородской областей Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову. На фоне того, что третий день уже продолжаются боевые действия в упомянутых областях, они призвали объявить эвакуацию мирных жителей.

Об этом они написали в Telegram. В то же время, российские СМИ распространяют кадры якобы ударов по бойцам легионов и их атаки на области.

"Мы призываем уполномоченных лиц этих областей, в первую очередь губернатора Курской области Романа Старовойта и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова немедленно объявить эвакуацию со всей территории вышеупомянутых областей и без промедления эвакуировать гражданских", — идется в обращении.

Лидеры акцентируют на том, что мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова.

"Мы требуем от губернаторов прекратить исполнять преступные приказы путинской хунты и не препятствовать эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий, которые сами уже решили покинуть свои дома и спасать жизни своих семей. Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей", — добавляется в обращении.

Легион показал, как уничтожил сразу два склада БК российской армии в Теткино.

Теткино на карте

Минобороны России в то же время опубликовало кадры якобы уничтожения техники бойцов легиона в районе села Сподарюшино Белгородской области.

Сподарюшино на карте

Также в сети появляются кадры, на которых видно, что российские военные якобы поднимают белый флаг и сдаются. На видео сложно не заметить масштабы разрушений.

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 14 марта, в Белгороде и области раздавались взрывы. Беспилотники атаковали Прохоровский район, а именно – село Прохоровка. Досталось также и Курщине.