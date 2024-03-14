У Росії стає гарячіше: з’явилися відео боїв та нова заява російських добровольців

Будь-які жертви в процесі бойових дій будуть на совісті Старовойта та Гладкова

Легіону "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон звернулися до губернаторів Курської та Бєлгородської областей Романа Старовойта та В’ячеслава Гладкова. На тлі того, що третій день вже продовжуються бойові дії у згаданих областях, вони закликали оголосити евакуацію мирних жителів.

Про це вони написали у Telegram. Водночас російські ЗМІ поширюють кадри нібито ударів по бійцях легіонів та їхні атаки на області.

"Ми закликаємо уповноважених осіб цих областей, насамперед губернатора Курської області Романа Старовойта та губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова негайно оголосити евакуацію з усієї території вищезгаданих областей і без зволікання евакуювати цивільні", — йдеться у зверненні.

Лідери наголошують на тому, що мирні жителі не повинні страждати від війни, і будь-які жертви у процесі бойових дій будуть на совісті Старовойта та Гладкова.

"Ми вимагаємо від губернаторів припинити виконувати злочинні накази путінської хунти і не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої будинки та рятувати життя своїх сімей. Операція зі звільнення Курської та Бєлгородської областей триватиме до досягнення всіх поставлених цілей", — Додається в обігу.

Легіон показав, як знищив одразу два склади БК російської армії в Тьоткіно.

Теткіне на карті

Міноборони Росії водночас опублікувало кадри нібито знищення техніки бійців легіону в районі села Сподарюшине Бєлгородської області.

Сподарюшине на карте

Також у мережі з’являються кадри, на яких видно, що російські військові нібито підіймають білий прапор та здаються. На відео важко не помітити масштаби руйнувань.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 14 березня, у Бєлгороді та області лунали вибухи. Безпілотники атакували Прохорівський район, а саме село Прохорівка. Дісталося також і Курщині.