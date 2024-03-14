Очередная беспокойная ночь с дронами в РФ: в каких областях слышали взрывы

Вражеская ПВО перехватила и уничтожила на Белгородщине 11 дронов и еще 3 – над Курщиной

В четверг, 14 марта, в Белгороде и области раздавались взрывы. Беспилотники атаковали Прохоровский район, а именно – село Прохоровка. Досталось также и Курщине.

Традиционно для России вроде бы пострадавших нет. Об атаке БПЛА заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Его первое сообщение было отправлено около 3 ночи.

Атака на Белгородщине была не одна

Он рассказал целую историю об атаке дронов. По его словам, после первого взрыва там якобы вспыхнул пожар на кровле частного дома, выбиты окна и поврежден фасад. Там, как написал Гладков, никто не жил и нет пострадавших.

Прохоровка в Белгородской области, где была атака БПЛА

Второй беспилотник сдетонировал якобы у этого дома – взрывная волна повредила уже соседнее жилье. Там якобы поврежден фасад и забор. Позже в телеграмм-каналах написали, что на жилой дом во 2-м Ключевом переулке упали обломки сбитого дрона.

Ориентировочно в 5:21 Гладков начал жаловаться из-за атаки на Белгород. По его словам, на этот раз дроны атаковали город. Однако только загорелась трава и выбитые окна в одном доме.

Курская область также "сбивала" дроны

Жителям Курской области также было не до сна. По словам губернатора Романа Старовойта, там в 3:42, как всегда, работало ПВО.

Утром российское минобороны заявило, что якобы вражеская ПВО перехватила и уничтожила на Белгородщине 11 дронов и еще 3 – над Курщиной. Традиционно обвинили во всей Украине.

Курская область, где была атака БПЛА

Ранее "Телеграф" писал, что в России в последнее время массово пылают нефтебазы, а утром 13 марта пожар произошел на нефтезаводе в Рязани. Огонь вспыхнул в результате атаки беспилотников, перед вспышкой раздалось несколько взрывов.