"А что тогда в регионах?": в Москве за час обвалились потолки в двух школах, есть пострадавшие (видео)

У детей травмы головы

В самом сердце России — Москве разваливаются школы. Всего за один день на местных школьников рухнули потолки в двух учебных заведениях.

Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, первый инцидент произошел в школе №1550. Там потолочное покрытие рухнуло на головы детям во время урока литературы при проветривании кабинета.

"Часть потолка упала на учеников — всего пострадали четыре ребёнка, у них травмы головы", — говорится в сообщении.

Спустя всего час аналогичный инцидент произошел в школе — №1636. Там также обвалилась часть подвесного потолка. Произошло это в коридоре, а пострадавших в этом случае не оказалось.

Местные правоохранители уже начали проверки по данным фактам.

Россияне уже негодуют по этому поводу и пишут злостные комментарии.

Напомним, ранее мы писали о том, что школы и больницы в глубинке России поразили сеть. Так, например, стены и потолки Смоленской районной больницы буквально съела плесень. Кроме этого местных врачей и фельдшеров на работе встречают мыши, клопы, блохи, а форму для сотрудников "скорой помощи" выдали только демисезонную.