"А що тоді в регіонах?": у Москві за годину обвалилися стелі у двох школах, є постраждалі (відео)

У дітей травми голови

У самому серці Росії — Москві розвалюються школи. Усього за один день на місцевих школярів звалилися стелі у двох навчальних закладах.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За їхніми даними, перший інцидент стався у школі №1550. Там стельове покриття впало на голови дітям під час уроку літератури під час провітрювання кабінету.

"Частина стелі впала на учнів — всього постраждали чотири дитини, у них травми голови", — йдеться у повідомленні.

Через годину аналогічний інцидент стався у школі — №1636. Там також обвалилася частина підвісної стелі. Сталося це у коридорі, а потерпілих у цьому випадку не було.

Місцеві правоохоронці вже розпочали перевірки за цими фактами.

Росіяни вже обурюються з цього приводу та пишуть злісні коментарі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що школи та лікарні в глибинці Росії вразили мережу. Так, наприклад, стіни та стелі Смоленської районної лікарні буквально з’їла пліснява. Окрім цього місцевих лікарів та фельдшерів на роботі зустрічають миші, клопи, блохи, а форму для співробітників "швидкої допомоги" видали лише демісезонну.