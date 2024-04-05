Карма догнала? В российском Орске прорвало дамбу: что известно

Российские чиновники божились, что дамба выдержит все

В Орске, что в Оренбургской области РФ, прорвало дамбу. По предварительной информации, инцидент произошел на фоне повышения уровня воды в реке Урал, который произошел из-за весенних паводков. Из-за прорыва плотины вероятно придется эвакуировать около 10 тыс. населения.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что в настоящее время уже эвакуировано около 4 тысяч человек.

Примечательно, что всего несколько дней назад, местные российские чиновники божились, что плотина способна выдержать натиск воды. Однако, как это часто бывает у восточных соседей, "произошла Россия".

В настоящее время известно, что в зону подтопления могут попасть по меньшей мере 4 тысячи домовладений. Это около 10 тыс. жителей Орска. Российские СМИ сообщают, что сейчас идет эвакуация из зоны бедствия. Кроме того, пишут дословно: "на плотине в восточном районе города обнаружили два протекания. В это время строители и ремонтники устраняют повреждения".

Ох, уж этот безжалостный русский "новояз". Не "взрыв", а "хлопок", не "прорыв дамбы", а "две утечки". Как видим на видео с места событий, "две утечки" привели к серьезным последствиям.

Российский город Орск находится в 100 км от Оренбурга. Практически на границе с Казахстаном. В городе проживает около 200 тысяч человек.

Известно, что днем в Орске включили сирены: из-за угрозы прорыва плотины в городе были эвакуированы несколько улиц. Позже готовиться к эвакуации сказали всему Старому городу – это большой микрорайон с несколькими десятками тысяч жителей.

Примечательно, что сегодня в сети появились новые уникальные видео подрыва Каховской ГЭС. На нем можно услышать, как оккупанты не нарадуются акту собственного терроризма.

Напомним, 6 июня 2023 года россияне взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, чем совершили акт экоцида и очередное военное преступление. Тогда в зоне бедствия оказалось около 16 000 человек. По состоянию на 20 июля 2023 года в результате подрыва и последующих разрушений и затоплений было известно о 31 погибшем.

Также, всего две недели назад, а именно 22 марта, россияне нанесли прицельный удар по ДнепроГЭС. На станции начался пожар, на месте работали чрезвычайные службы и энергетики.