Дамбу разрывает на куски: в сети показали новые уникальные видео подрыва Каховской ГЭС

Можно услышать, как оккупанты потешаются над собственным актом терроризма

В сети появились новые видео с Каховской ГЭС, которую российские террористы подорвали летом 2023-го. Оно было снято россиянами внутри станции в первые часы после совершения преступления.

Жуткие кадры сейчас активно распространяется в сети. На них можно увидеть, как поток воды, устремившийся на станцию после подрыва, буквально разрывает её изнутри. От здания буквально отрывает огромные куски.

Как отметили пользователи, на видео также можно услышать, как оккупанты потешаются над собственным актом терроризма.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 июня 2023 российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Основным мотивом для этого могло стать желание захватчиков сорвать наступление ВСУ. Такие действия в свою очередь привели к настоящей катастрофе, поскольку после подрыва были полностью затоплены более тысячи жилых домов в 80 населенных пунктах Херсонской области. В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части дамбы из 28-ми. Из машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению

Напомним, ранее мы писали о том, как подрыв Каховской ГЭС сказался на контрнаступлении ВСУ.