"Решение уже есть": российский генерал назвал следующую цель российской агрессии

Позже Гурулев заявил, что это все "вражеское ИПСО", созданное с помощью "нейросетей"

После Украины Россия вполне может напасть и на другую соседнюю страну, и этой "жертвой" будет Казахстан. Такое громкое заявление сделал скандальный российский генерал и по совместительству депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Аудиозапись, на которой он раскрывает эти планы, была обнародована в сети. Депутат отправлял ее своим коллегам из парламентского комитета по обороне.

В разговоре Гурулев одной из причин возможного нападения назвал то, что казахи "выламываются". Он также заверил, что соответствующее решение уже якобы принято.

"Казахи, насмотревшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят, бл*. Но они будут следующие. Они зара довы*иваются. В принципе, думаю, решение уже есть", — заявил российский генерал.

Эти высказывания быстро разнеслись по сети, разразился новый скандал. И уже через несколько часов после "громких" угроз Гурулев заявил, что это все "вражеское ИПСО", созданное с помощью "нейросетей".

Заметим, что такие угрозы Казахстану могли возникнуть и из-за якобы его причастности к атакам БпЛА на завод по производству шахедов в Елабуге.

"Я не исключаю, что атаковавший Татарстан украинский беспилотник, мог быть запущен из степей Казахстана, который встал на путь оголтелой русофобии", — заявил Гурулев.

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