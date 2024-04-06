"Рішення вже є": російський генерал назвав наступну ціль російської агресії

Пізніше Гурульов заявив, що це все "вороже ІПСО", створене за допомогою "нейромереж"

Після України Росія цілком може напасти й на іншу сусідню країну, і цією "жертвою" буде Казахстан. Таку гучну заяву зробив скандальний російський генерал та за сумісництвом депутат Держдуми Андрій Гурульов.

Аудіозапис, на якому він розкриває ці плани, оприлюднили у мережі. Депутат відправляв його своїм колегам із парламентського комітету з оборони.

У розмові Гурульов, однією з причин можливого нападу назвав те, що казахи "виламуються". Він також запевнив, що відповідне рішення вже нібито ухвалено.

"Казахи, надивившись на Україну, сильно бздять, що вони наступні. Просто бздять, бл*. Але вони будуть наступні. Вони зара довийо*уються. В принципі, думаю, рішення вже є", — заявив російський генерал.

Ці висловлювання швидко рознеслись мережею, і спалахнув новий скандал. І вже через кілька годин після "гучних" погроз Гурульов заявив, що це все "вороже ІПСО", створене за допомогою "нейромереж".

Зауважимо, що такі погрози Казахстану могли виникнути і через нібито його причетність до атак БпЛА на завод з виробництва шахедів у Єлабузі.

"Я не виключаю, що український безпілотник, що атакував Татарстан, міг бути запущений зі степів Казахстану, який став на шлях шаленої русофобії", — заявив Гурульов.

Раніше "Телеграф" писав, що у російському Орську прорвало греблю. Імовірно доведеться евакуювати близько 10 тис. населення.