В РФ на параде в этом году показали вдвое меньше военной техники, чем в 2023 году

Российская Федерация продолжает отмечать победу над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая. В этом году путинский парад накрыл майский снегопад.

На Красную площадь в Москве согнали около 10 тысяч военнослужащих. Они прошли в парадном строю. Туда же привезли 70 единиц техники, сообщают РосСМИ. Но это вдвое меньше, чем в 2023 году.

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия ведет против Украины, лидеры ряда стран поехали на парад 9 мая в Москву.

Среди желающих присутствовать на путинском параде – лидеры Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Напомним, что европейские страны отмечают победу во Второй мировой войне в Европе в разные майские даты и под разными названиями. Дания и Нидерланды празднуют День освобождения 5 мая. Но большинство стран выбрали дату 8 мая. Польша с 2015 года перенесла празднование с 9 на 8 мая и отмечает его как Национальный день победы.

Украине День победы 9 мая достался в наследство от СССР, он отмечался до 2015 года включительно. С 2016 по 2023 годы официально праздновался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, установленный в рамках пакета законов о декоммунизации.

В прошлом году президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Глава государства также внес в Верховную раду проект, согласно которому 8 мая отмечается День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов. Закон приняли в конце мая и подписан в июне. Таким образом, накануне Украина впервые отметила 8 мая как День памяти и победы.

Российская Федерация и Беларусь продолжают советскую традицию и отмечают праздник 9 мая.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в прошлом году российский диктатор Путин на своем военном параде сидел с фальшивыми "ветеранами".