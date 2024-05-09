Вперше в історії: путінський парад у Москві накрило снігом (фото, відео)

В РФ на параді цього року показали вдвічі менше військової техніки, ніж у 2023 році

Російська Федерація продовжує відзначати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня. Цього року путінський парад накрив травневий снігопад.

На Червону площу в Москві зігнали близько 10 тисяч військовослужбовців. Вони пройшли в парадному строю. Туди ж привезли 70 одиниць техніки, повідомляють росЗМІ. Але це вдвічі менше, ніж у 2023 році.

Незважаючи на повномасштабну війну, яку Росія веде проти України, лідери низки країн поїхали на парад 9 травня до Москви.

Серед бажаючих бути присутніми на путінському параді – лідери Білорусі, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії, Куби, Лаосу та Гвінеї-Бісау.

Нагадаємо, що європейські країни відзначають перемогу у Другій світовій війні в Європі у різні травневі дати та під різними назвами. Данія та Нідерланди святкують День визволення 5 травня. Але більшість країн обрали дату 8 травня. Польща з 2015 року перенесла святкування з 9 на 8 травня та відзначає його як Національний день перемоги.

Україні День перемоги 9 травня дістався у спадок від СРСР, він відзначався до 2015 року включно. З 2016 до 2023 року офіційно святкувався День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, встановлений у рамках пакету законів про декомунізацію.

Минулого року президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 9 травня Дня Європи. Глава держави також вніс у Верховну раду проект, згідно з яким 8 травня відзначається День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939—1945 років. Закон ухвалили наприкінці травня та підписаний у червні. Таким чином, напередодні Україна вперше відзначила 8 травня як День пам’яті та перемоги.

Російська Федерація та Білорусь продовжують радянську традицію та відзначають свято 9 травня.

Раніше "Телеграф" повідомив, що минулого року російський диктатор Путін на своєму військовому параді сидів із фальшивими "ветеранами".