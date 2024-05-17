БПЛА или что-нибудь другое? В военной академии в Питере раздался мощный взрыв (видео)

Один из пострадавших в реанимации

В пятницу вечером, 17 мая, в Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв в Академии связи имени С.М. Буденного на Тихорецком проспекте. Сейчас известно, о по меньшей мере семерых пострадавших.

Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram. Одной из предыдущих версий была атака беспилотника, однако она не подтвердилась.

"Семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге… По предварительным данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии (один в реанимации). Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы", — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что причиной взрыва у военной академии в Петербурге стала детонация боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.

Академия на карте Санкт-Петербурга

Все пострадавшие были доставлены в медучреждение Минобороны. По данным издания Baza, один из них находится в реанимации, в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Питере вспыхнул большой пожар рядом с большой ТЭЦ. Горело так, что дым был виден из разных уголков большого города.