БПЛА или что-нибудь другое? В военной академии в Питере раздался мощный взрыв (видео)
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Один из пострадавших в реанимации
В пятницу вечером, 17 мая, в Санкт-Петербурге произошел мощный взрыв в Академии связи имени С.М. Буденного на Тихорецком проспекте. Сейчас известно, о по меньшей мере семерых пострадавших.
Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram. Одной из предыдущих версий была атака беспилотника, однако она не подтвердилась.
"Семь человек пострадали из-за взрыва в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге… По предварительным данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии (один в реанимации). Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы", — говорится в сообщении.
Позже стало известно, что причиной взрыва у военной академии в Петербурге стала детонация боеприпаса времен Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Ленинградского военного округа.
Все пострадавшие были доставлены в медучреждение Минобороны. По данным издания Baza, один из них находится в реанимации, в тяжелом состоянии.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Питере вспыхнул большой пожар рядом с большой ТЭЦ. Горело так, что дым был виден из разных уголков большого города.