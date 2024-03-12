Зажигательное утро в России продолжается: в Питере вспыхнул мощный пожар рядом с крупной ТЭЦ

Дым виден из различных точек города

В России после ночи масштабных пожаров на предприятиях утро выдалось таким же "горячим". На этот раз полыхает в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают российские СМИ. По их данным, возгорание вспыхнуло прямо через дорогу от Южной ТЭЦ. Там якобы горит складское двухэтажное здание. Местные МЧСники утверждают, что загорелись паллеты на площади 80 квадратных метров.

Вместе с этим, несмотря на заявленный небольшой масштаб пожара, на видео с места событий виден довольно большой и густой столб черного дыма. Он поднимается высоко в небо и его уже можно наблюдать из разных точек города-миллионника.

Российские пожарные уверяют, что угрозы распространения на другие здания якобы нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 9 марта объекты на территории России атаковало 47 БпЛА самолетного типа. Под удар попал авиазавод, который важен для войны России против Украины.

Также мы сообщали о том, что в Белгороде воет сирена, над городом вздымается дым.