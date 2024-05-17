БПЛА чи щось інше? У військовій академії в Пітері пролунав потужний вибух (відео)

Один з постраждалих у реанімації

У п’ятницю ввечері, 17 травня, у Санкт-Петербурзі стався потужний вибух в академії зв'язку імені С.М. Будьонного на Тихорецькому проспекті. Нині відомо, про щонайменше сімох постраждалих.

Про це повідомляє видання Baza у своєму Telegram. Однією з попередніх версій була атака безпілотником, проте вона не підтвердилася.

"Семеро людей постраждали через вибух в академії зв'язку імені Будьонного на Тихорецькому проспекті в Санкт-Петербурзі… За попередніми даними, двоє з них перебувають у тяжкому стані (один у реанімації). Наразі на місці вибуху працюють оперативні служби", — йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що причиною вибуху біля військової академії у Петербурзі стала детонація боєприпасу часів Другої світової війни. Про це повідомила прес-служба Ленінградського військового округу.

Академія на мапі Санкт-Петербурга

Усіх постраждалих було доставлено до медустанови Міноборони. За даними видання Baza, один із них перебуває в реанімації, у важкому стані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Пітері спалахнула велика пожежа поряд із великою ТЕЦ. Горіло так, що дим було видно з різних куточків великого міста.