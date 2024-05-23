Пригожин жив? ЧВК "Вагнер" выложила интересное видео из Африки

Мертвого лидера ПВК якобы заметили в Чаде

Лидер "вагнеровцев" Евгений Пригожин, якобы погибший в августе 2023 года, разбившись на частном самолете, был "замечен" на видео, которое сняли в африканской стране Чад. Туда наемники приехали, чтобы примирить власти Чада и Центральноафриканской республики (ЦАР).

Видео на своих ресурсах выложила частная военная компания "Вагнер". Лица наемников были заблюрены, однако один человек по телосложению и жестикуляции был очень похож на погибшего Евгения Пригожина.

Российские наемники в своем Telegram-канале утром 23 мая хвастались, якобы смогли открыть границу между Чад и ЦАР, которая была закрыт в течение 10 лет. Якобы три стороны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности.

В подтверждение выложили видеоролик. С первых секунд в кадре есть мужчина с заблюренным лицом, который похож телосложением, поведением и жестикуляцией на погибшего лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Внешне мужчина похож на экс-лидера ЧВК "Вагнер"

Напомним, он погиб 23 августа 2023 года. Лидер "вагнеровцев" разбился на частном самолете.

До этого он объявлял неудачный поход на Москву и его силам даже удалось взять под свой контроль несколько населенных пунктов. Однако Пригожин быстро сдался, а впоследствии погиб. Большинство мировых политиков считают, что он был ликвидирован по приказу Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев не причастен к гибели Пригожина. Также он пошутил по теме помощи от Запада.

Ранее "Телеграф" писал, что у украинской разведки нет подтверждения того, что Евгений Пригожин погиб. Об этом сказал глава ГУР Кирилл Буданов.