Семь обетов Богородице и объятия с Пригожиным: всплыли интересные факты о новом министре обороны РФ

Вместо обеда он может пойти в церковь

Один из российских проектов получил доступ к архиву переписки нового Министра обороны РФ Андрея Белоусова. В нем есть и о его встречах с Пригожиным, и о религиозных обетах.

Часть полученной информации опубликовал Центр "Досье". Корреспонденты пообщались с некоторыми чиновниками, чтобы дополнить материал.

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В 2013-2020 годах как помощник президента по экономике, Белоусов занимался вопросами хозяйственной деятельности Минобороны и изучал перспективы развития ЧВК. В этот же период он встречался с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. "Они иногда сидели прямо в обнимку — друг к другу на "ты", "Жень" и все такое. Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем — неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников, и те уже все оформляли в настоящий доклад.", — рассказал один из источников.

"Они иногда сидели прямо в обнимку — друг к другу на "ты", "Жень" и все такое. Их рабочие встречи напоминали семейные посиделки с чаем — неформально проговаривали все вопросы, потом кивали на младших сотрудников, и те уже все оформляли в настоящий доклад.", — рассказал один из источников. Белоусов и его супруга Вероника Никишина зарабатывали по 7–11 миллионов рублей в год на каждого до 2020 года. Затем Никишина начала получать по 60-130 миллионов (она возглавила компанию-оператора программы "Одно окно" для экспортеров товаров), а Билоусов — более 30 миллионов (он стал вице-премьером и председателем совета директоров РЖД).

по 7–11 миллионов рублей в год на каждого до 2020 года. Затем Никишина начала получать по 60-130 миллионов (она возглавила компанию-оператора программы "Одно окно" для экспортеров товаров), а Билоусов — более 30 миллионов (он стал вице-премьером и председателем совета директоров РЖД). Из архива писем выяснилось, что в 2017 году Белоусов положил 600 тысяч евро на счет в мальтийском Bank of Valletta. Это подтверждает и ответ банка в 2018 году на просьбу доказать происхождение средств.

в мальтийском Bank of Valletta. Это подтверждает и ответ банка в 2018 году на просьбу доказать происхождение средств. По данным переписки, в 2018 году Белоусов хотел продать виллу на итальянском курорте Форте-дей-Марми. Однако центр "Досье" не нашел в этом городе его недвижимости. В то же время в письмах чиновника несколько раз упоминалась "продажа нашей виллы", визиты покупателей и цена — 660 тысяч евро с возможной скидкой 60 тысяч из-за срочности.

Форте-дей-Марми. Однако центр "Досье" не нашел в этом городе его недвижимости. В то же время в письмах чиновника несколько раз упоминалась "продажа нашей виллы", визиты покупателей и цена — 660 тысяч евро с возможной скидкой 60 тысяч из-за срочности. В том же 2018 году Белоусов и его супруга продолжили заниматься вопросом недвижимости. Они обдумывали приобретение жилья в Москве , в частности, в ЖК "Зиларт" и "Донский Олимп". Позже дети Никишиной стали заказывать доставку в эти ЖК.

, в частности, в ЖК "Зиларт" и "Донский Олимп". Позже дети Никишиной стали заказывать доставку в эти ЖК. По совам одного из источников, Белоусов — "православный" человек . Поэтому его совещание начинает с молитвы, а вместо обеда он может пойти в церковь.

. Поэтому его совещание начинает с молитвы, а вместо обеда он может пойти в церковь. Также в архивах переписки оказался свод жизненных принципов Белоусова. Этот документ в разных вариациях чиновник многократно пересылал сам себе. В нем он осветил свою "миссию", "законы" и "заповеди", по которым он живет. Отмечается, что Белоусов дал "семь обетов Пресвятой Богородице". В частности, заниматься спортом, читать по 30 страниц в день, "соблюдать чистоту в отношении женщин" и "ежедневно молиться о маме и папе". Среди заповедей, которым следует новый министр обороны есть и "Не убей".

Ранее "Телеграф" писал, что президент РФ Владимир Путин возлагает на Белоусова большие надежды, считают эксперты.