В Белгороде вспыхнул мощный пожар: в сети пишут, что может пылать склад с БК, у властей другая версия (видео)

Над местом возгорания поднялся густой дым

В российском Белгороде после 10 часов 17 июня вспыхнул мощный пожар. По данным мониторинговых каналов, мог быть прилет в склад с боеприпасами.

Как сообщает местный Telegram-канал, очевидцы услышали взрыв, после которого над городом поднялся густой столб дыма. Паблики пишут, что предварительно загорелся склад, а мониторинговые каналы допускают, что речь идет о складе боеприпасов.

На опубликованном видео можно заметить какие-то вспышки. Это может быть детонация БК. Инцидент произошел на улице Чичерина. В то же время в МЧС РФ сообщили, что горит электрический щиток. Появились сообщения, что пожар локализован. Официальной информации о пожаре от губернатора области Вячеслава Гладкова на момент публикации новости нет.

Как сообщал "Телеграф", ночь на понедельник, 17 июня, Липецкую область России атаковали беспилотники. Местные жители пишут об атаке на Новолипецкий металлургический комбинат, который работает на войну против Украины. Также жители Воронежской области также ночью сообщали о взрывах. Губернатор региона Гусев заявил об атаке БпЛА. По его словам, их сбили. Писали о взрывах в воздухе и стрельбе и жители Тихорецка (Краснодарский край). Минобороны РФ заявило о сбитии БпЛА над Краснодарским краем.