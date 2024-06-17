У Бєлгороді спалахнула потужна пожежа: у мережі пишуть, що може палати склад із БК, у влади інша версія (відео)

Над місцем займання піднявся густий дим

У російському Бєлгороді після 10 години 17 червня спалахнула потужна пожежа. За даними моніторингових каналів, міг бути приліт у склад боєприпасів.

Як повідомляє місцевий Telegram-канал, очевидці почули вибух, після якого над містом здійнявся густий стовп диму. Пабліки пишуть, що попередньо спалахнув склад, а моніторингові канали припускають, що йдеться про склад боєприпасів.

На опублікованому відео можна побачити якісь спалахи. Це може бути детонація БК. Інцидент стався на вулиці Чичеріна. Водночас у МНС РФ повідомили, що горить електричний щиток. З’явилися повідомлення, що пожежу локалізовано. Офіційної інформації щодо пожежі від губернатора області В’ячеслава Гладкова на момент публікації новини немає.

Як повідомляв "Телеграф", ніч на понеділок, 17 червня, Липецьку область Росії атакували безпілотники. Місцеві жителі пишуть про атаку на Новолипецький металургійний комбінат, який працює на війну проти України. Також жителі Воронезької області також вночі повідомляли про вибухи. Губернатор регіону Гусєв заявив про атаку БпЛА. З його слів, їх збили. Писали про вибухи в повітрі та стрілянину та жителі Тихорецька (Краснодарський край). Міноборони РФ заявило про збиток БПЛА над Краснодарським краєм.