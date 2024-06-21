В России разбились два вертолета: один сбили из "Панциря", второй грохнулся сам

Один из вертолетов удалось сбить, благодаря новой тактике, которую применили ВСУ

В пятницу, 21 июня, в России разбились сразу два вертолета. Один из них сбила противовоздушная оборона (ПВО) врага, второй потерпел крушений якобы по техническим причинам.

Об этом сообщили ряд росСМИ. Информацию также распространили и в соцсетях.

Согласно обнародованным данным, небольшой пятиместный вертолет Robinson R-66 разбился в Тиндинском районе Амурской области. На борту было четыре человека. По предварительным данным, все погибли. Борт якобы принадлежал местной лесозаготовительной компании. В вертолете находились сотрудники предприятия. Они вылетели с производственной площадки.

Второй вертолет Ка-29 ВС РФ сбили сами россияне из "Панциря", пишут в сети. Российские СМИ сообщают, что на борту находились 4четыре человека. Все якобы погибли. Согласно предварительным данным, произошел сбой системы распознавания "свой-чужой".

Лишить оккупантов очередного воздушного борта удалось благодаря новой тактике, которую применили ВСУ. Так уверяют кремлевские пропагандисты.

Официальной информации пока нет. Украинская сторона тоже не комментировала произошедшее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне текущего года в горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет. Экипаж в результате происшествия погиб.