В горах Северной Осетии разбился российский военный самолет: экипаж погиб, первые детали

На место выехали сотрудники полиции и спасатели

В горах Северной Осетии потерпел крушение военный самолет. Экипаж в результате происшествия погиб.

Об этом 11 июня пишет Telegram-канал Baza. Отмечается, что о случившемся рассказали местные жители. Они видели, как в горах упал неизвестный летательный аппарат. По их данным, около полуночи он ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау.

"По предварительным данным, речь может идти об истребителе Су-30, однако официальной информации пока нет. Сейчас на место выехали сотрудники полиции и спасатели", — говорится в сообщении.

В Минобороны России сообщили, что крушение потерпел самолет Су-34 ВКС РФ. Весь экипаж погиб.

Пропагандистское российское агентство ТАСС пишет, что предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. Самолет Воздушно-космических сил разбился при выполнении планового учебно-тренировочного полета.

Самолет упал в безлюдной местности, потому на земле разрушений нет. На борту находились два пилота. Они погибли.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 июня самолет, на борту которого находились вице-президент Малави Саулос Чилима, а также еще девять человек, внезапно исчез с радаров.