У Росії розбилися два гелікоптери: один збили з "Панциря", другий впав сам

Один з гелікоптерів вдалося збити, завдяки новій тактиці, яку застосували ЗСУ

У п’ятницю, 21 червня, в Росії розбилися одразу два вертольоти. Один із них збила протиповітряна оборона (ППО) ворога, другий зазнав аварії нібито з технічних причин.

Про це повідомила низка росЗМІ. Інформацію також розповсюдили й у соцмережах.

Згідно з оприлюдненими даними, невеликий п’ятимісний вертоліт Robinson R-66 розбився в районі Тіндінського Амурської області. На борту було четверо людей. За попередніми даними, усі загинули. Гелікоптер нібито належав місцевій лісозаготівельній компанії. У ньому перебували співробітники підприємства. Вони вилетіли із виробничого майданчика.

Другий гелікоптер Ка-29 ЗС РФ самі ж росіяни збили з "Панциря", пишуть в мережі. Російські ЗМІ повідомляють, що на борту знаходилися 4 людини. Усі нібито загинули. Згідно з попередніми даними, стався збій системи розпізнавання "свій-чужий".

Позбавити окупантів чергового повітряного борту вдалося завдяки новій тактиці, яку застосували ЗСУ. Так запевняють кремлівські пропагандисти.

Офіційної інформації наразі немає. Українська сторона теж не коментувала подію.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в червні поточного року в горах Північної Осетії зазнав аварії військовий літак. Екіпаж внаслідок пригоди загинув.