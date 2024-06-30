Взрывы и сильный пожар: в Нижнем Новгороде РФ пылает склад, над городом черный дым (фото, видео)

Площадь возгорания около 1000 квадратных метров

Во время неспокойной ночи в России на 30 июня, в Нижнем Новгороде случился пожар на территории площадки по утилизации отходов. Местные утверждают, что слышали несколько взрывов.

Информация об этом была опубликована в пресс-службе МЧС Нижнегородской области, а также в пабликах в соцсетях. Отмечаться, что инцидент случился на Московском шоссе в Канавинском районе областного центра.

"На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение емкостей. Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. Погибших и пострадавших нет", — сообщили в МЧС.

По информации паблика SHOT, на месте горят склады на территории площадки по утилизации отходов на Московском шоссе. Площадь возгорания около 1000 квадратных метров. По предварительной информации, горят цистерны с лакокрасочными материалами, также внутри помещений могут находиться газовые баллоны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ранним утром 28 июня в Тамбовскую область России прилетел беспилотник. По заявлениям местных властей, БПЛА попал по нефтебазе в Мичуринском муниципальном округе.