Черный дым стелется над городом: в Ростове горит база МВД, подробности (видео)

Площадь пожара уже более 700 кв.

Вечером, 21 июня, в Ростове загорелась база хранения ресурсов поставок МВД, где хранились разные вещи полицейских, в частности форма, бронежилеты и другие вещи. Пожару предоставлен второй ранг сложности, а это означает, что есть угроза распространения огня на соседние здания, как это было ранее в российском городе Тверь.

Об этом сообщают разные российские СМИ, в том числе и паблики в Телеграм. На видео хорошо видно, что масштабы пожара серьезные.

Согласно информации местных СМИ, на месте происшествия сейчас работают все службы: пожарные, полицейские и врачи скорой. Есть ли пострадавшие в результате инцидента, пока не известно.

Пожар начался около 17:00. Склад МВД расположен по адресу ул. Вятская 67В, расположенная в городе Ростов. В настоящее время на месте происшествия работают 25 единиц техники и 68 человек личного состава.

Пожар не удается потушить из-за сильного ветра, сообщают местные СМИ. В то время как в пабликах сообщают, что черный дым от пожара хорошо виден со всех уголков города. Площадь пожара уже составила более 700 кв.м и огонь продолжает распространяться.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в России продают спортивное питание со слоганом о Буче. оккупанты построили маркетинг на горе и зверствах.