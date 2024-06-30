Вибухи та сильна пожежа: у Нижньому Новгороді РФ палає склад, над містом чорний дим (фото, відео)

Площа загоряння близько 1000 кв.м

Під час неспокійної ночі в Росії на 30 червня в Нижньому Новгороді сталася пожежа на території майданчика з утилізації відходів. Місцеві твердять, що чули кілька вибухів.

Інформація про це була опублікована у пресслужбі МНС Нижньогородської області, а також у пабліках у соцмережах. Наголошується, що інцидент стався на Московському шосе в Канавінському районі обласного центру.

"На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу спостерігалося відкрите горіння місткостей. Пожежно-рятувальні підрозділи залучаються за рангом пожежі №2. Загиблих та постраждалих немає", — повідомили в МНС.

За інформацією пабліка SHOT, на місці горять склади на території утилізації відходів на Московському шосе. Площа займання близько 1000 квадратних метрів. За попередньою інформацією, горять цистерни з лакофарбовими матеріалами, також усередині приміщень можуть бути газові балони.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рано вранці 28 червня до Тамбовської області Росії прилетів безпілотник. За заявами місцевої влади, БПЛА потрапив нафтобазою в Мічуринському муніципальному окрузі.