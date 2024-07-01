Не работает интернет, светофоры и люди без еды: в Белгородской и Курской областях произошел блэкаут, россиян накрыла паника
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Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение потребителей
В российском Белгороде и области сегодня утром, 1 июля, пропало электричество. Причиной этого могла стать атака БПЛА.
Об этом сообщают РосСМИ. По данным пропагандистов, в Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с Интернетом.
Известно, что электричество исчезло в районах, на некоторых предприятиях, а также в Белгородском районе и Старом Осколе.
Электроэнергия отключилась якобы из-за "внешнего влияния на энергообъект", что привело к технологическим нарушениям. Службы уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы.
"Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение потребителей максимально оперативно", — сообщает пресс-служба Белгородэнерго.
Российский Telegram-канал Mash пишет, что без света осталось до 90% Белгородской области и произошло это "после одновременной атаки украинских беспилотников и взрывов нескольких СВП на подстанциях".
Российский пропагандист Владислав Поздняков также написал об отключении света. По его словам, по прилету обесточен весь
Белгород.
"В городе нет света. Не работают даже светофоры", — говорится в его сообщении.
Жители Белгорода отреагировали на это. Они вместо слов "бомбите Украину" жалуются на проблемы, которые принесло отключение света.
Некоторые даже просят в аренду генератор, чтобы приготовить завтрак.
Кроме того, из-за проблем с электричеством в так называемой БНР также сложная ситуация с электроснабжением распространилась на Курскую область и некоторые районы Воронежской области.
Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье 30 июня 83-летней жители Белгородской области России издали огнетушитель, чтобы она самостоятельно тушила пожары после прилетов.