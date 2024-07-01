Не работает интернет, светофоры и люди без еды: в Белгородской и Курской областях произошел блэкаут, россиян накрыла паника

Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение потребителей

В российском Белгороде и области сегодня утром, 1 июля, пропало электричество. Причиной этого могла стать атака БПЛА.

Об этом сообщают РосСМИ. По данным пропагандистов, в Белгороде не работают светофоры, есть проблемы с Интернетом.

Известно, что электричество исчезло в районах, на некоторых предприятиях, а также в Белгородском районе и Старом Осколе.

Электроэнергия отключилась якобы из-за "внешнего влияния на энергообъект", что привело к технологическим нарушениям. Службы уже приступили к переводу электроснабжения потребителей на резервные схемы.

"Энергетики делают все возможное, чтобы возобновить электроснабжение потребителей максимально оперативно", — сообщает пресс-служба Белгородэнерго.

Российский Telegram-канал Mash пишет, что без света осталось до 90% Белгородской области и произошло это "после одновременной атаки украинских беспилотников и взрывов нескольких СВП на подстанциях".

Российский пропагандист Владислав Поздняков также написал об отключении света. По его словам, по прилету обесточен весь

Белгород.

"В городе нет света. Не работают даже светофоры", — говорится в его сообщении.

Жители Белгорода отреагировали на это. Они вместо слов "бомбите Украину" жалуются на проблемы, которые принесло отключение света.

Некоторые даже просят в аренду генератор, чтобы приготовить завтрак.

Кроме того, из-за проблем с электричеством в так называемой БНР также сложная ситуация с электроснабжением распространилась на Курскую область и некоторые районы Воронежской области.

Ранее "Телеграф" писал, что в воскресенье 30 июня 83-летней жители Белгородской области России издали огнетушитель, чтобы она самостоятельно тушила пожары после прилетов.