Не працює інтернет, світлофори і люди без їжі: у Бєлгородській та Курській областях стався блекаут, росіян накрила паніка

Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання споживачів

У російському Бєлгороді та області сьогодні вранці, 1 липня, зникла електрика. Причиною цього могла стати атака БПЛА.

Про це повідомляють росЗМІ. За даними пропагандистів, у Бєлгороді не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом.

Відомо, що електрика зникла у частині районів, на деяких підприємствах, а також у Бєлгородському районі та Старому Осколі.

Електроенергія відключилася нібито через "зовнішній вплив на енергооб'єкт", що призвело до технологічних порушень. Служби вже розпочали переведення електропостачання споживачів на резервні схеми.

"Енергетики роблять все можливе, щоб відновити електропостачання споживачів максимально оперативно", — повідомляє пресслужба Бєлгороденерго.

Російський Telegram-канал Mash пише, що без світла залишилося до 90% Бєлгородської області і сталося це "після одночасної атаки українських безпілотників та вибухів кількох СВП на підстанціях".

Російський пропагандист Владислав Поздняков також написав про відключення світла. За його словами, після прильоту знеструмлено весь

Бєлгород.

"У місті немає світла. Не працюють навіть світлофори", — йдеться у його повідомленні.

Жителі Бєлгорода відреагували на це. Вони замість слів "бамбітє Україну" скаржаться на проблеми, які принесло відключення світла.

Деякі навіть просять в оренду генератор, аби приготувати сніданок.

Окрім цього, через проблеми з електрикою в так званій БНР також складна ситуація з електропостачанням розповсюдилась на Курську область та деякі райони Воронезької області.

Раніше "Телеграф" писав, що у неділю 30 червня, 83-річній мешканці Бєлгородської області Росії видали вогнегасник, щоб вона самостійно гасила пожежі після прильотів.