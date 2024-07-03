В России пылает склад с химикатами: очевидцы слышали взрывы (видео)

В настоящее время неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие

В Свердловской области России горит склад с химикатами. До начала возгорания очевидцы слышали на месте звуки взрывов.

Об этом в среду, 3 июля, пишет Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники. Вместе с тем было опубликовано видео с места происшествия.

Отмечается, что пламя охватило склад компании "Петронит" в городе Березовский. Фирма занимается производством химикатов, реагентов и удобрений.

В настоящее время неизвестно, есть ли жертвы или пострадавшие. Над местом происшествия поднимаются огромные клубы черного дыма.

В то же время ситуацию прокомментировали в МЧС РФ. Там подчеркнули, что пожар произошел склад с горюче-смазочными материалами.

"В городе Березовский горит склад с горюче-смазочными материалами на 2 000 квадратных метрах. В ликвидации задействованы более 20 специалистов и 8 единиц техники", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что благодаря успешной операции ГУР, в России остановил работу важнейший для ее ВПК комбинат. Разведчики рассказали некоторые детали этого взрывного происшествия в РФ.