У Росії палає склад із хімікатами: очевидці чули вибухи (відео)

Наразі невідомо, чи є жертви чи постраждалі

У Свердловській області Росії горить склад із хімікатами. До початку спалаху очевидці чули на місці звуки вибухів.

Про це у середу, 3 липня, пише Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела. Водночас було опубліковано відео з місця події.

Зазначається, що полум’я охопило склад компанії "Петроніт" у місті Березовське. Відомо, що фірма займається виробництвом хімікатів, реагентів та добрив.

Наразі невідомо, чи є жертви, чи постраждалі. Над місцем пригоди підіймаються величезні клуби чорного диму.

Водночас ситуацію прокоментували у МНС РФ. Там наголосили, що пожежа сталася на складі з паливно-мастильними матеріалами.

"У місті Березовський горить склад із паливно-мастильними матеріалами на 2 000 квадратних метрах. У ліквідації задіяно понад 20 фахівців та 8 одиниць техніки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що завдяки успішній операції ГУР, у Росії зупинив роботу найважливіший для її ВПК комбінат. Розвідники розповіли деякі деталі цієї вибухової події у РФ.