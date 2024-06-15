В России пожар в хранилище газа: огромный столб огня виден за километры, власти винят погоду (видео, фото)

Спасатели уже прибыли на место пожара

В России возник серьезный пожар в крупном подземном хранилище газа (ПХГ). Столб огня и дым видны на несколько километров. Местные власти во всем винят погоду.

Фото и видео пожара делятся в местных пабликах. По некоторым данным, перед возгоранием был слышен взрыв.

Пожар возник в пригороде села Сторожевка Саратовской области. Как сообщают очевидцы, на ПХГ Песчаный Умет Сторожевка произошла разгерметизация газопровода с последующим возгоранием. На кадрах из сети видно, что столб огня стремительно растет. Сколько было газа в хранилище и сколько выгорело, неизвестно.

Губернатор области Роман Бусаргин заявил, что причина взрыва — аномальная жара. Огонь удалось локализовать около 16:00.

"На газопроводе в районе Сторожевки, по предварительной информации, в связи с аномальной жарой произошла разгерметизация, вследствие чего наблюдается горение. В настоящий момент экстренные службы совместно со специалистами работают на месте. Газопровод перекрыт… Горение локализовали, происходит выжигание остатков газа из трубопровода, после чего горение будет остановлено. К ликвидации аварии привлечены все экстренные службы", — написал он.

Село Сторожевка Саратовской области находится почти в 500 км от границы с Украиной. Есть ли пострадавшие в результате пожара в газохранилище или разрушения, не сообщается.

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