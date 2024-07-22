Рекордное количество дронов и мощные взрывы: подробности удара по нефтебазе в Туапсе (видео) - обновлено

Атака на этот объект была не единственной

В понедельник, 22 июля, в Туапсе (Россия) снова гремели взрывы. Их было слышно со стороны местной нефтебазы, которая уже несколько раз подвергалась атаке дронов.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По предварительной информации канала Shot, в городе сработала система ПВО, целью беспилотников мог быть местный НПЗ.

UPD: По предварительным данным, Россию атаковало 75 дронов, в результате чего на нефтебазе раздалось более 5 взрывов. Минобороны РФ утверждает, что большинство дронов были уничтожены их системой ПВО. Дроны были зафиксированы: 47 над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями, 8 над Кубанью и 17 над акваториями Черного и Азовского морей. Местные жители добавляют, что было несколько волн атак, однако обломки некоторых дронов упали на территорию нефтебазы.

Оперштаб Краснодарского края подтвердил, что в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Спасатели тушили пожар, охвативший 50 кв. метров. На месте работают 31 единица техники, 91 человек.

По состоянию на 08.15 пожар локализовали и ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Жители российского города пишут, что взрывы начались в районе в 3:30. Позже ТАСС со ссылкой на главу Туапсинского района сообщил, что система ПВО якобы поразила восемь БПЛА в районе Туапсе на Кубани, пострадавших нет.

Кстати, это не первая атака беспилотников на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Ранее "Телеграф" уже писал, что дрон повредил установку, производящую сжиженный нефтяной газ, а установка по переработке сырой нефти осталась невредимой.

Кроме того, после удара БПЛА 25 января 2024 года Туапсинский НПЗ полностью остановил переработку и добычу нефти на три месяца. Работа возобновилась в конце апреля, пока завод снова не атаковали.

Также "Телеграф" писал, что недавно в сети появилось видео атаки дронов Службы безопасности Украины (СБУ) на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля. Охранник пытался сбить беспилотник из антидронового ружья, но тщетно. После мощных взрывов загорелся резервуар с горючим. Пожару присвоили самый высокий ранг опасности. Об этом сообщил информированный источник.