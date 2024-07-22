Рекордна кількість дронів та потужні вибухи: подробиці удару по нафтобазі в Туапсе (відео) - оновлено

Атака на цей об'єкт була не єдиною

У понеділок, 22 липня, в Туапсе (Росія) знову гриміли вибухи. Їх було чути з боку місцевої нафтобази, яка вже декілька разів піддавалась атаці дронів.

Про це повідомляють російські телеграм-канали. За попередньою інформацією каналу Shot, у місті спрацювала система ППО, метою безпілотників міг бути місцевий НПЗ.

UPD: За попередніми даними, Росію атакувало 75 дронів, внаслідок чого на нафтобазі пролунало понад 5 вибухів. Міноборони РФ стверджує, що більшість дронів було знищено їх системою ППО. Дрони було зафіксовано: 47 над Ростовською областю, по одному безпілотнику над Білгородською, Воронезькою, Смоленською областями, 8 над Кубанню та 17 — над акваторіями Чорного та Азовського морів. Місцеві жителі додають, що було кілька хвиль атак, проте уламки деяких дронів впалі на територію нафтобази.

Оперштаб Краснодарського краю підтвердив, що внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено інфраструктуру НПЗ у Туапсі. Рятувальники гасили пожежу, яка охопила 50 кв. метрів. На місці працюють 31 одиниця техніки, 91 людина.

Станом на 08:15 пожежу локалізували та ліквідували. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Жителі російського міста пишуть, що вибухи почали чути в районі о 3:30. Пізніше ТАСС із посиланням на главу Туапсинського району повідомив, що система ППО нібито вразила вісім БПЛА в районі Туапсе на Кубані, постраждалих немає.

До речі, це не перша атака безпілотників на Туапсинський нафтопереробний завод. Раніше "Телеграф" вже писав, що дрон пошкодив установку, яка виробляє скраплений нафтовий газ, а установка з переробки сирої нафти залишилася неушкодженою.

Окрім цього, після удару БПЛА 25 січня 2024 року Туапсинський НПЗ повністю зупинив переробку та видобуток нафти на три місяці. Робота відновилася наприкінці квітня, поки завод знову не атакували.

Також "Телеграф" писав, що нещодавно в мережі з’явилось відео атаки дронів Служби безпеки України (СБУ) на нафтобазу у Ростовській області у ніч проти 13 липня. Охоронець намагався збити безпілотник з антидронової рушниці, але марно. Після потужних вибухів загорівся резервуар з пальним. Пожежі присвоїли найвищий ранг небезпеки. Про це повідомило поінформоване джерело.