Российский НПЗ в Туапсе остановил работу после атаки дронов, - СМИ

Источники не исключают, что предприятие может найти выход из ситуации и в короткие сроки восстановить работу

В России после утренней атаки дронами остановил работу Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Дрон повредил установку, которая производит сжиженный нефтяной газ, а установка по переработке сырой нефти осталась невредимой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые знакомы с ситуацией. Годовая мощность Туапсинского завода составляет 12 миллионов тонн (240 тысяч баррелей в сутки).

"Во время пожара не было черного дыма. Это означает, что горел только газ", — сказал источник.

Он добавил, что завод может перезапустить свою работу, обойдя использование поврежденной установки. Произойти это может "относительно скоро". Этот завод принадлежит "Роснефти", но в компании пока никак не прокомментировали атаку и закрытие НПЗ.

К слову, это не первая атака на предприятие. После удара БПЛА 25 января 2024 года Туапсинский НПЗ полностью остановил переработку и добычу нефти на три месяца. Работа возобновилась в конце апреля, пока завод снова не был атакован. Это предприятие производит нафту, мазут, вакуумный газойль и высокосернистое дизельное топливо. Страны-импортеры — Турция, Китай, Сингапур и Малайзия.

Напомним, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод был атакован утром 17 мая. После атаки дронов на предприятии началось фаер-шоу.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что дроны 17 мая вдобавок атаковали порт в Новороссийске. По некоторым данным, под прицелом был Новороссийский мазутный терминал, объекты энергетики и транзитный терминал "Транснефти".