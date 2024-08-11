Россияне устроили новую провокацию на запорожской АЭС: что такое градирня и что там может гореть

Пожар в градирне это не то, чего стоит бояться

Вечером воскресенья, 11 августа, российские оккупанты в Энергодаре решили опять устроить ядерный шантаж. Для этого они подожгли кучу мусора в одной из градирен ЗАЭС и традиционно начали обвинять ВСУ в обстрелах.

"Телеграф" решил разобраться в том, действительно ли ситуация представляет угрозу. Согласно заявлениям украинских властей, единственная цель оккупантов сводится к оказанию психологического давления.

"Пока показатели радиации в норме. Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не и не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира", — сообщал президент Владимир Зеленский.

Это имеет смысл, поскольку в градирнях обычно нечему гореть, а так как этот объект используется для охлаждения, то там обычно полно воды.

Атомные электростанции используют воду, которая разогревается реакторами до состояния пара. Этот пар вращает турбину, а затем попадает в градирню, где охлаждается и вновь превращается в воду, которая будет использованная повторно.

В градирне пар поднимаясь наверх конденсируется, превращаясь в мелкие капли, которые затем стекают вниз. Поскольку основная функция градирни сводится к охлаждению воды, то внутри неё постоянно присутствует большое количество влаги, что снижает риск пожара.

Теоретически пожар в градирне может возникнуть лишь в случае скопления там мусора или биомассы, что скорее всего и произошло на ЗАЭС.

Как сообщалось ранее, в начале июня 2024 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) оккупантами были нарушены все основы ядерной безопасности. Ситуация остается нестабильной и сложной.