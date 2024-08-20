Бизнесмен Денис Довгополый рассказал о том, что получит Украина от боев в Курской области и какие могут быть угрозы

Напишу немного о курской операции со своей точки зрения. Итак, может ли курская операция иметь краткосрочные и долгосрочные экономические аспекты? Может, и еще какие. И даже дипломатические.

Давайте начну с самого простого. Дипломатический аспект. Мы захватили Суджанскую измерительную станцию. Через нее осуществляется перекачка газа в Европу через территорию Украины. Мы его контролируем. И здесь начинается любопытная ситуация: станция находится в зоне боевых действий и может быть случайно или "случайно" уничтожена или повреждена. Станция приносит выгоду сразу трем сторонам, но что это за стороны? Первая сторона – это Украина. Мы получаем за транзит газа деньги, и это достаточно значительная сумма в условиях военной экономики. Вторая сторона – Россия, они получают деньги за экспорт, и что важно – лазейку в санкциях, чтобы эти деньги получать. Пока не ясно, что из этих пунктов важнее для них. Но, во всяком случае, можем прекратить транзит, но здесь дело не только в деньгах за транзит, но и в обязательствах перед европейскими партнерами.

И здесь все становится очень интересным. Давайте посмотрим, кто эти партнеры? А это партнеры – наиболее пророссийские страны ЕС – Австрия и Венгрия. При этом, как говорят в ЕК (Еврокомиссия, — ред.) и ЕП (Европарламент, — ред.), "чтобы договориться с Венгрией, нужно давить на Австрию".

Австрия – наш самый опасный "друг" и друг России. Они тихо сидят и успешно манипулируют Венгрией. Так вот, Венгрия и Австрия – основные получатели газа по этой ветке. Если с трубой что-нибудь произойдет, то они пострадают больше всего. Они не умрут, конечно, но удар по ним будет ощутим. Поскольку станция, которая должна контролироваться "Газпромом", теперь не контролируется им, ситуация очень шаткая. И такая ситуация дает нам возможность немного (может и не чуть-чуть) сильнее давить на эти две страны. Мои европейские друзья сказали, что если мы не воспользуемся этой возможностью (выторговать газ за неблокирование какой-либо помощи Украине), то мы глупы. Надеюсь, что сможем.

Дальше и самое важное. Курская АЭС. Это очень любопытная история. Она может стать ключевой. Более того, нам не нужно ее захватывать, нам достаточно поставить ее под огневой контроль. Важно, чтобы расстояние было достаточным, чтобы уничтожать распределяющие энергию подстанции высокоточным оружием. С моей точки зрения, нам не нужно их уничтожать, нам нужно иметь возможность их уничтожить в ответ на уничтожение нашей энергетической инфраструктуры.

Давайте посмотрим, что такое Курская АЭС. Курская АЭС обеспечивает БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО от 80 до 90% электроэнергии Курской области. Это означает, что при утрате возможности поставлять в области наступает коллапс. Не энергетический, а глобальный. АЭС обеспечивает 49% энергии центрального черноземного экономического района. А это Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая и Тамбовская области. Там проживает 7 млн ​​человек, что по оценкам более 4% населения России, а если учесть, что переписи населения и оценка населения там игнорировали миграции из депрессивных регионов на юг, то можно допустить 5%, а некоторые и 6%. Утрата 49% приведет к таким же последствиям, что и утрата у нас половины мощностей. А в соседних областях приведет к энергетическому кризису. Что интересно – это стационарное питание РЭБ и РЭР, и ПВО.

Что еще интересно: есть предприятия стратегического значения, питающиеся непосредственно от Курской АЭС. И здесь мы приходим к понятию Курской магнитной аномалии. В рамках этой аномалии существует большое количество ГОКов и комбинатов, играющих ключевую роль в экономике, особенно в условиях санкций. И здесь удар может быть с двух сторон. С одной стороны эти предприятия стратегические, а некоторые, как, например, Оскольский электрометаллургический комбинат или Новолипецкий металлургический комбинат (самый большой в России и 17 в мире) ключевые. Это удар по индустрии, но это удар и по целой группе олигархов.

И это первая часть истории. Вторая часть истории, в черноземье сосредоточена большая доля сельского хозяйства России, а как следствие, и центры переработки и производства продуктов питания. Там же очень развито производство животного белка: птица и скот (не путать с гражданами), без электричества там пипец.

Ну и третья часть истории – отсутствие электричества – это создание социального напряжения в зоне с населением 30-50 человек на кв. км из 60% населения в городах. А огневой контроль с радиусом 100-120 км может сделать жизнь некомфортной для 0,8-1,1 млн поголовья.

То, о чем начали говорить, но еще тихо – это то, что никто не хочет помогать побежденным. Есть данные, что качнулась вся ось зла поддержки России – от Венгрии и Китая до Ирана и других тираний Мидл Иста. Но результаты этого будут заметны только к весне.

Итак: с точки зрения геополитики и глобальной стратегии – операция гениальная. С точки зрения планировки – выглядит очень хорошо. Мы пока не получили финальный чек за нее, а цена может быть высока – от больших потерь до возможного удара тактическим ядерным вооружением. Поэтому, когда мы радуемся нашим успехам, нужно помнить о цене, которую мы платим и еще заплатим.

Источник: пост Довгополого в Facebook