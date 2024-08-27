Осужденный пробыл в колонии всего несколько месяцев

Зэк-вагнеровец, который после возвращения с войны совершил зверское преступление, снова отправится на фронт. Таким образом убийца избежит уже второго своего тюремного срока.

Об этом сообщают росСМИ. Речь идет об Иване Россомахине — преступнике, который в 2020 году получил срок по делу об убийстве, но в 2022 году был завербован на войну в ЧВК "Вагнера" и был помилован. После возвращения с фронта "герой СВО" держал в страхе все свое родное село на протяжении недели, а затем стало известно, что он изнасиловал и убил 85-летнюю пенсионерку. За очередное преступление Россомахин получил еще один тюремный срок (22 года). Однако, благодаря Путину и его вторжению в Украину, убийца избежит и этого наказания.

На этот раз, по данным адвокатского проекта "Травмпункт", зэк подписал контракт уже с Минобороны РФ. Свои слова юристы подкрепляют соответствующим документом — письмом начальника колонии, где сидит убийца.

В своем ответе начальник колонии ссылается на Федеральный закон от 23 марта 2024 № 61-ФЗ. Он позволил Минобороны РФ заключать контракт о прохождении военной службы с лицами, совершившими преступления и имеющими судимость.

Таким образом, не пробыв в колонии и полугода, осужденный отправился на войну.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, как зек-"вагнеровец" вернулся с фронта и жестоко изнасиловал девушку в чужой машине.