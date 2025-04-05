Жизнь возвращается, несмотря на обстрелы: как выглядит весной Северная Салтовка в Харькове (эксклюзивные фото)

Этот район в Харькове пострадал сильнее всего

После начала российского полномасштабного вторжения Северная Салтовка в Харькове серьезно пострадала от обстрелов. И хотя в районе повреждены около 70% зданий, но с наступлением весны там можно заметить, как возвращается былая красота.

На месте побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. С повышением температуры на Салтовке начинают цвести деревья и цветы.

Однако тихая дневная идиллия обычно заканчивается с наступлением темноты. В это время россияне начинают свои обстрелы, пытаясь не дать мирным жителям выспаться.

Жители района говорят, что в после начала вторжения многие люди выехали, однако в 2023 году часть из них вернулась. Что касается обстрелов, то их даже сейчас много. Харьков находится неподалеку от российской границы, а потому ракеты могут до него долететь до того, как люди спустятся в укрытие. Поэтому многие их них даже не пытаются обезопаситься услышав звук тревоги.

Следы обстрелов на Салтовке заметны повсеместно. Выбитые окна местами закрыли фанерой, однако некоторым многоэтажкам ремонт уже не поможет.

Как сообщалось ранее, ночью 3 апреля российские ударные дроны снова атаковали Харьков. Под вражеским ударом оказался, в частности, Новобаварский район города. Погибли пять человек, еще более 30 получили ранения.