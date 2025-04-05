Изменила внешность и пропала с радаров: как выглядит Ирина Луценко и почему она ушла из политики (фото)

Политик давно не появлялась в медиапространстве

Ирина Луценко — бывшая народная депутат и жена экс-генпрокурора, политика и военного Юрия Луценко. Она впервые стала депутатом в 2012 году и прошла в парламент от партии Юлии Тимошенко. С того времени политик стала очень медийной и понемногу меняла свою внешность. Однако в 2019 году ушла из политики и пропала с радаров.

"Телеграф" расскажет, почему Ирина Луценко закончила свою политическую карьеру и как она меняла внешность во время депутатской деятельности.

Ирина Луценко — политика и перемены во внешности

Ирина Луценко родилась на Ровенщине 7 февраля 1966 года, сейчас ей 59 лет. Свою карьеру после окончания Львовской политехники, начинала в Ровно — работала в облисполкоме и в областном антимонопольном комитете. Уже в 1998 году переехала в Киев, где возглавила столичный антимонопольный комитет.

В 2005 году Луценко ушла из госслужбы и начала заниматься предпринимательской деятельностью. А уже в 2012 году впервые стала народным депутатом от партии "Батькивщина". На вторую каденцию в парламент Ирина Луценко пришла уже от партии Петра Порошенко и оставалась в Верховной Раде до 2019 года.

Известно, что третий раз Луценко прошла в Раду от "Европейской солидарности" уже при президентстве Зеленского, однако спустя три месяца после выборов — 4 ноября она объявила о сложении депутатских полномочий из-за состояния здоровья.

Что именно случилось со здоровьем политика — неизвестно. Однако после ухода из политики Ирина Луценко также пропала из медийного пространства. А со временем также перестала вести свой профиль в Facebook.

Как могли заметить украинцы, на протяжении своей политической деятельности Ирина Луценко заметно изменила внешность. Как писало издание Antikor.com, жена Юрия Луценко пользовалась услугами пластических хирургов. Эксперты отмечают, что Ирина Луценко сделала по меньшей мере 5 пластических операций. Даже невооруженным взглядом видно, что политик делала себе липосакцию и сильно похудела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас скандальный депутат Иванисов, которого судили за изнасилование. Президент Зеленский заявлял, что готов отобрать у него мандат.