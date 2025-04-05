В Украине продают газовый счетчик по цене "Мерседеса": что в нем особенного

Кто хочет ржавый хлам по цене элитной иномарки?

Коллекционирование старых вещей может быть необычайно интересным занятием, однако при поиске любопытных предметов в сети можно найти бесконечное количество хлама по завышенной до неадекватности ценам. Например, украинцам пытаются продать раритетный газовый счетчик за 10 миллионов гривен. Это стоимость новенького "Мерседеса" G-Class.

Соответствующее объявление можно увидеть на сайте OLX. Продавец показывает счетчик тип-ГКФ производства завода "Ленприбор" и утверждает, что таких осталось только два в разных музеях мира.

Стоит отметить, что газовые счетчики в СССР начали ставить в 1950-х годах. Однако поскольку в то время "сверхдержава" пыталась сократить расходы на чем только можно, то уже в 1962 году появился указ о прекращении их установки, а в 1966 и вовсе запретили, а плату за коммуналку высчитывали согласно нормам потребления.

Этот период примерно совпадает со временем существования завода "Ленприбор" — с 1955 по 1966 год.

Однако счетчики типа ГКФ выпускали не только там. Например, на российском Авито (аналог ОЛХ), можно найти такой же счетчик производства Горьковского завода за 25 тысяч рублей, то есть 12 тысяч гривен. В другом объявлении такой же счетчик, правда без указания производителя, и вовсе продавали за 900 рублей (430 гривен).

Так что можно предположить, что счетчик не настолько уж и раритетный, да и 10 миллионов он явно не стоит. Поэтому не совсем понятно на кого рассчитано это объявление и действительно ли автор надеется найти покупателя.

К слову, на сайте украинского аукциона Violity счетчик ГКФ был продан в 2022 году всего за 1 гривну. Ох, уж эта инфляция.

Как известно, это не единственный лот, который пытаются продать по невменяемой цене. Например, "Телеграф" писал, что в Украине продают редкий значок, выпущенный в 1939 году в честь 10-летия Театра им. Щорса. Продавец оценил его стоимость в 1 миллион гривен.