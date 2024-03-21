Все зеки на войне: в России начинают закрывать колонии за ненадобностью

Учреждения будут закрыты уже в этом году

В Красноярском крае России как минимум две колонии приняли решение о закрытии. Это связано с тем, что осужденные из этих учреждений отправились на войну с Украиной.

Такое заявление сделал уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов. Об этом пишут росСМИ.

"Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО (войны в Украине, — Ред.) подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации, экономии. Эти учреждения будут закрыты уже в этом году и в нашем крае. Из самых известных — это учреждения в Арейском и Громадске", — сказал Денисов.

По его словам, крупное сокращение числа осужденных стали причиной сообщит "наверх" о необходимости закрытия колоний в целях экономии.

"Эти учреждения будут закрыты уже в этом году и в нашем крае. Из самых известных — это учреждения в Арейском и Громадске", — добавил Денисов.

В селе Арейское находится исправительная колония №7 для приговоренных к строгому режиму. А в поселке Громадск Уярского района находится исправительная колония № 16, в ней содержатся мужчины, отбывавшие наказание раньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что зимой 2024 года в российских колониях придумали новый способ выгонять зеков на фронт. В зданиях начали отключать отопление в 35-градусные морозы, чтобы условия для них стали невыносимы и они отправились воевать.