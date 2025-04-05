"Половина трафика просто исчезает": абонент lifecell возмущен условиями тарифа

Клиент обвинил lifeсell в том, что компания блокирует доступ к ранее оплаченному интернету.

Абонент мобильного оператора lifeсell пожаловался на то, что компания не дает воспользоваться полностью услугой, за которую уже было оплачено. Речь идет об интернет-пакете объемом 100 ГБ, стоимостью 250 грн.

Клиент написал на официальной странице lifeсell в Facebook: "Мой тариф предусматривает 20 ГБ интернета, поэтому я пользуюсь услугой 100 ГБ за 250 грн. Но когда тариф обновляется, например 1 числа, а услуга действует до 5 числа, lifecell замораживает ее. И вместо этого включает тарифный интернет. Таким образом половина гигабайтов просто сгорает".

По его словам, он теряет часть уже оплаченного ресурса только потому, что компания определяет очередность использования трафика по собственному усмотрению.

"После того, как тариф и услуга уплачены, владельцем всего, что они включают, является тот, кто заплатил. А не оператор. И именно владелец должен определять, какой трафик использовать первым", — подчеркнул клиент.

"Такие действия lifecell — не что иное, как мошенничество", — добавил он и заявил, что оставил такой же отзыв в Google Play Market.

В ответ представители lifeсell сообщили, что правила использования трафика прописаны в условиях тарифа и публичных услуг.

"Приоритет использования трафика определяют условия услуги/тарифа, прописанные оператором. Подключая услугу, вы подтверждаете, что ознакомлены и соглашаетесь с ее условиями", — ответили в компании.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из пользователей мобильного оператора lifecell пожаловалась на отсутствие связи за границей, хотя ее тариф был оплачен, а на счету были средства. Она неоднократно обращалась в службу поддержки, но ситуация осталась нерешенной.