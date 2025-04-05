ВНО все же не будет? В Раде сделали важное заявление по экзаменам после 9 класса

Она касается и ДНА

Информация о том, что в Украине хотят внедрить ВНО для учащихся 9 классов, не правдива. Слова заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Колебошина были вырваны из контекста и извращены.

Об этом "Телеграфу" рассказал сам депутат. По его словам, большинство медиа и СМИ извратили контекст его фразы, что вызвало волну хейта.

"Я хочу сообщить, что это неправда. Я такого не заявлял. Никто не собирается вводить ВНО после 9 класс , тем более во время военного положения. Сейчас мы проводим только НМТ для тех учеников, которые хотят поступать в вузы. Однако это все вызывает волну хейта", — говорит Колебошин.

Он отмечает, что в интервью порталу "Новая украинская школа" (НУШ) о новом законопроекте нардеп ответил на вопросы корреспондента. Журналиста интересовало, как именно, по мнению Колебошина, должен происходить переход девятиклассников в лицеи. Он подчеркнул, что было бы хорошо вернуть ДНА (государственную национальную аттестацию — ГНА, но украинская аббревиатура ДПА используется чаще), отмененную на время пандемии COVID-19 и войны, но в формате ВНО. Так как этот формат помогает максимально прозрачно оценить знания учащихся.

Фактически Колебошин говорил о государственной итоговой аттестации как финальном экзамене после 9 класса, а не о ВНО. Более того, такие кардинальные изменения ни Верховная Рада Украины, ни Минобразования не будут вводить во время войны.

"Мою фразу о ВНО и ДНА вырвали из контекста, и это стало темой обсуждения. Вообще я уже и забыл эту фразу, но затронули именно ее, и все это началось", — добавил нардеп.

Заметим, что на портале НУШ слова Колебошина о ВНО представлены следующим образом: "Это моя точка зрения как педагога — и она не относиться к этому законопроекту — было бы классно, если бы мы сделали ВНО на выходе из 9 класса. Это и для ребенка очень вспомогательный инструмент для того, чтобы определяться с будущим".

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