"Есть первые детали": Зеленский поделился прогрессом по размещению миротворцев в Украине

Украинская власть готова к миру

Владимир Зеленский 5 апреля заявил, что в вопросе размещения миротворцев в Украине достигнуты важные успехи. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами страна приближается к достижению мира.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Президент написал, что состоялась встреча украинских военных с начальниками штабов обороны стран-партнеров — адмиралом Великобритании Энтони Радакином и генералом Франции Тьери Бюркаром.

Зеленский подчеркнул, что Киев активно работает над обеспечением безопасности и надежными гарантиями.

"Есть ощутимый прогресс и первые детали относительно того, как может быть размещен контингент безопасности партнеров", — добавил он.

Он поблагодарил Великобританию и Францию за лидерство в этом процессе и отметил, что совместная работа приближает к достижению длительного мира в Украине.

Министр обороны Рустем Умеров добавил, что в ходе консультаций были обсуждены гарантии безопасности и перспективы мирной архитектуры в Европе после завершения боевых действий в Украине. Он отметил, что важным элементом является обеспечение стабильности и предотвращение новой агрессии.

Украинская власть готова к миру, но он должен быть справедливым, надежным и защищенным международной поддержкой.

Напомним, что представители "Коалиции решительных" — стран, готовых направить свои войска в Украину, будут встречаться еженедельно для обсуждения общих шагов. Первая подобная встреча уже состоялась в Киеве 4 апреля.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие страны выступили против миротворческой миссии и отправки своих солдат в Украину.