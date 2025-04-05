В Киеве закрыли несколько станций метро: автобусы не справляются с наплывом людей (видео)

Ситуация позже стала чуть легче

В Киеве из-за ограничений в работе метро возникли длинные очереди на станции "Арсенальная". Причиной стали задержки с приездом автобуса, который бы должен заменить подземку.

Об этом сообщил местный телеканал "Киев 24". Отмечается, что очереди образовались из-за задержки автобуса 1М на 15 минут.

"Из-за этого на остановке днем ​​5 апреля собралось десятки людей, которые не могли в него влезть. Однако далее количество пассажиров быстро снизилось благодаря тому, что несколько автобусов ехали с интервалом в пять минут", — сказано в сообщении.

Похоже, что позже на маршрут вывели дополнительные автобусы, поскольку после этого людей на остановках стало меньше. По данным канала, в наиболее пиковые моменты автобусы начинают подходить через каждые 5 минут.

Стоит отметить, что КГГА предупреждала о том, что станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут закрыты из-за проведения ремонтных работ на Дарницкой ветке. Вместо этого на дублирующий маршрут вывели автобус 1М. Власти обещали, что автобусы будут курсировать с частотой в 10 минут, чтобы справиться с пассажиропотоком.

Как сообщалось ранее, в Киеве в течение полутора часов фиксировалась длинная пробка на Столичном шоссе. Движение транспорта парализовало ДТП с участием грузовика.