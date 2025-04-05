Соберут в соцсетях кучу лайков: как сделать "мерцающие" яйца на Пасху

Для этого требуется минимум усилий и ингредиентов

Приближается Пасха, и одним из главных атрибутов праздника, безусловно, являются крашенки. Если вы хотите удивить гостей и собрать кучу лайков в соцсетях, попробуйте необычный способ покраски яиц, который придаст им особенный блеск и эффектность.

Если вам надоело красить яйца луковой шелухой или использовать банальные наклейки, пришло время попробовать что-то новое. Один из таких способов, который придаст вашим пасхальным яйцам "мерцающий" эффект, представлен на YouTube-канале Fairly Edible.

Как сделать "мерцающие" яйца на Пасху

Для этого возьмите около 10 яиц и 1,5 литра красного сладкого вина (например "Мерло" или любого другого вина с насыщенным пигментом). Налейте его в кастрюлю, положите яйца, чтобы напиток полностью их покрывал. Можно добавить 2-3 столовые ложки сахар.

Варите яйца на среднем огне до готовности. После этого выключите огонь и оставьте их в вине на всю ночь. Утром осторожно их извлеките и положите на тарелку, чтобы они полностью высохли.

Они должны приобрести фиолетовый оттенок и "мерцающий" эффект, поскольку сахар в процесс испарения вина превращается в кристаллы, которые остаются на поверхности яиц. Это выглядит довольно красиво и оригинально!

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