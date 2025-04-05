Черчилль предупреждал мир. Что остановило СССР от продолжения войны в 1945 году

В слова Черчилля не поверили

Еще до завершения Второй мировой войны известный глава правительства Великобритании Уинстон Черчилль предупреждал о неизбежности "неограниченной экспансии" со стороны СССР. И эти опасения спустя некоторое время сбылись.

Об этом "Телеграф" рассказывает в материале "Ответ на аппетиты Кремля: как демократический Запад создавал НАТО и какую цель ставил".

Отмечается, что тогда главную роль среди государств западной демократии играли Вашингтон и Лондон, в гораздо меньшей степени — Париж. А Москва во главе с Иосифом Сталиным возглавляла социалистический лагерь, хотя тогда еще не всем коммунистическим силам в Восточной Европе был сломлен хребет.

"Сталин считался безоговорочным лидером в новой коалиции сателлитов в Восточной Европе. Эти лагеря рано или поздно должны были окончательно разграничиваться и построить новую политико-экономическую и военную конфигурацию на территории Старого Мира", — говорится в материале.

Тогда СССР после четырехлетней кровопролитной войны был готов "продолжить" битву, но уже на территории Западной Европы. Единственным сдерживающим Кремль фактором можно считать ядерный арсенал США. Штаты удивительно своевременно продемонстрировали миру его мощь во время бомбежек японских городов Хиросима и Нагасаки.

Еще до завершения Второй мировой войны произошло идеологическое разграничение. И "первым звонком" в будущем противостоянии двух систем стала речь Черчилля в американском городе Фултон 5 марта 1946 года в присутствии президента США Гарри Трумэна: "От Штеттина (Щецин. — Ред.) на Балтике до Триеста на Адриатике опустилась "железная завеса". Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест и София… Это явно не та освобожденная Европа, за которую мы боролись».

Тогда слова Черчилля о неизбежности "неограниченной экспансии" со стороны СССР подняли на смех большинство западноевропейских политиков. Однако британский политик все же предугадал катастрофу для мира после подписания Мюнхенского заговора 1938 года и окончательного поглощения нацистами Чехословакии в марте следующего года.

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