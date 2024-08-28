Боятся атаки? В России сразу несколько аэропортов приостановили работу: есть причина (карта)

Задержаны рейсы на вылет и на прилет

В среду, 28 августа, Росавиация ввела временные ограничения в работе аэропорта Казани в Татарстане. Объяснили это обеспечением безопасности полетов.

Меры якобы приняты из-за угрозы атаки беспилотниками. Такую информацию распространили ряд российских СМИ.

Задержаны рейсы на вылет и на прилет.

По данным Росавиации, самолеты, летевшие в Казань, перенаправили на запасной аэродром в Самару. Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы.

Baza утверждает, что причиной приостановки работы аэропорта стала угроза таки беспилотников.

Вслед за аэропортом Казани работу приостановил также аэропорт Нижнекамска. Аэропорт с 9:00 (мск) тоже перестал принимать и отправлять рейсы.

Напомним, что в последний раз беспилотники долетали до Татарстана в мае. Тогда местные власти тоже закрывали небо над Казанью и Нижнекамском.

Ранее "Телеграф" сообщил, что 26 августа, беспилотники атаковали Саратовскую область. В частности, города Саратов и Энгельс. Возможно, целью атаки был военный аэродром "Энгельс-2", где находится база стратегической авиации РФ.