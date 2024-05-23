Беспилотник долетел до Казани: россияне в панике эвакуируют заводы (видео, карта)
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Аэропорт в Нижнекамске закрыл воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников
Над российской Казанью замечен неизвестный беспилотник. В связи с этим проходит эвакуация сотрудников казанского химического предприятия "Оргсинтез".
В сети появились видео, подтверждающие информацию. Об этом сообщил Телеграм-канал ASTRA.
По данным Mash, Над нефтеперерабатывающими предприятиями "Танеко" и Таиф-НК в Нижнекамске, со слов очевидцев, звучит воздушная тревога. Также идёт эвакуация работников этиленового комплекса ЭП-600 "Нижнекамскнефтехима".
Аэропорт города закрыл воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников. Также временно не принимает и не отправляет рейсы воздушная гавань Казани.
Отмечается, что казанские рейсы перенаправлены на запасные аэродромы Самары, Внуково, Ульяновска и Чебоксар.
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