Бояться атаки? У Росії одразу кілька аеропортів призупинили роботу: є причина (мапа)

Затримано рейси на виліт та на приліт

У середу, 28 серпня, Росавіація запровадила тимчасові обмеження у роботі аеропорту Казані у Татарстані. Пояснили це забезпечення безпеки польотів.

Заходи нібито вжито через загрозу атаки безпілотниками. Таку інформацію розповсюдила низка російських ЗМІ.

Затримано рейси на виліт та на приліт.

За даними Росавіації, літаки, що летіли до Казані, перенаправили на запасний аеродром до Самари. Аеропорт не приймає та не відправляє рейси.

Baza стверджує, що причиною припинення роботи аеропорту стала загроза безпілотників.

Після аеропорту Казані роботу призупинив також аеропорт Нижнекамська. Аеропорт з 9:00 (мск) теж перестав приймати та відправляти рейси.

Нагадаємо, що востаннє безпілотники долітали до Татарстану у травні. Тоді місцева влада теж закривала небо над Казанню та Нижньокамськом.

Раніше "Телеграф" повідомив, що 26 серпня безпілотники атакували Саратівську область. Зокрема, міста Саратов та Енгельс. Можливо, метою атаки був військовий аеродром "Енгельс-2", де знаходиться база стратегічної авіації РФ.