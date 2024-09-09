Из-за успехов ВСУ на Курщине? В РФ резко упал рейтинг Путина

Россиянам "не очень понравилось" вторжение Украины в Курскую область

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области изрядно "подмочило" репутацию президента России. Именно поэтому Путин отдал приказ своим войскам вытеснить украинцев из Курской области до 1 октября.

Президент РФ стремится любой ценой вернуть контроль над регионом, который был частично захвачен ВСУ. Об этом сообщает американский журнал Newsweek, ссылаясь на источники в украинской разведке.

По данным источников в Кремле, операция Украины нанесла большой ущерб репутации Путина, что стало результатом увеличения негативных и критических комментариев россиян в социальных сетях. Как следствие, такая реакция населения повлекла за собой падение рейтинга российского президента.

iRozhlas пишет, что независимое российское социологическое агентство "Левада" с 22 по 28 августа провело опрос, показавший, что доверие россиян к Путину упало на три процента по сравнению с июлем и сейчас составляет лишь 45%. Кроме того, государственный российский фонд общественного мнения обнаружил, что 28% респондентов недовольны действиями российских властей — самый высокий показатель с ноября 2022 года.

Теперь Кремль вынужден объяснять своим гражданам, почему вместо немедленного вытеснения украинской армии из Курской области они продолжают наступать на востоке Украины. Для этого российские власти даже ввели масштабную коммуникационную кампанию. Это может свидетельствовать о признании растущего недовольства среди населения, как отмечает американский Институт исследования войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Западе все еще не понимают конечной цели Курской операции. В СМИ объяснили причины беспокойства.